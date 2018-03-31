Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırılarında 3 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Borno eyalet polis sözcüsü Edet Okon yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrine bağlı Zawuya köyünde 4 kadın canlı bombanın intihar saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Saldırılarda 3 sivilin öldüğünü, 13 sivilin yaralandığı bilgisini paylaşan Okon, köyde büyük oranda maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.
Okon, yaralıların tedavi altında olduğunu, köye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.