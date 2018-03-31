Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Boko Haram üyesi 4 canlı bomba saldırı gerçekleştirdi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Cumartesi, 31 Mart 2018 18:03

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırılarında 3 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Borno eyalet polis sözcüsü Edet Okon yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrine bağlı Zawuya köyünde 4 kadın canlı bombanın intihar saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılarda 3 sivilin öldüğünü, 13 sivilin yaralandığı bilgisini paylaşan Okon, köyde büyük oranda maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Okon, yaralıların tedavi altında olduğunu, köye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.