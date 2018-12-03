Nijerya Devlet Başkanı: Ölmedim, bu gerçek benim, klon değil

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, hakkında çıkan öldüğü ve yerine Sudanlı birinin geçirildiğine dair söylentileri yalanlayarak ‘Ölmedim, bu gerçek benim’ dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari öldüğü ve yerine Sudanlı birisinin geçirildiğine dair çıkan söylentileri yalanlayarak “Ölmedim, bu gerçek benim” dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) için gittiği Polonya’da, hakkında çıkan söylentilerle ilgili sorulara yanıt veren Buhari, “Sizi temin ederim bu gerçek benim. Bu ayın sonunda 76’ncı doğumgününü kutlayacağım. Ve hâlâ gücüm yerinde” yanıtını verdi.

Geçen yıl İngiltere'de beş ay tedavi gören Buhari'nin aslında öldüğü ve yerine başka birinin geçtiği söylentileri yayılmıştı. Sosyal medyada yayılan söylentilerde Buhari’nin yerine kendisine benzeyen Sudanlı Jubril adlı bir aktörün geçtiği ileri sürülmüştü.

İngiltere’de gördüğü tedavinin ardından ülkesine dönen ve şubat ayındaki seçimlere hazırlanan Buhari’nin hastalığının açıklanmaması söylentilerin yayılmasına yol açmıştı.

Buhari dün de Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, Polonya’da söylentilerle ilgili sorularla karşılaştığını söyledi. Kendisine klonlanıp klonlanmadığının sorulduğunu söyleyen Nijerya Devlet Başkanı bu söylentilerin şaşırtıcı olmadığını, geçen yılki tedavisi sırasında birçok kişinin kendisinin ölmesini umduğunu dile getirdi.