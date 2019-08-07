New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı, 12 kişi yaralandı

ABD’de son günlerde ardı ardına gerçekleşen silahlı saldırıların ardından dün New York’un Times Meydanı’nda halk motosikletten çıkan sesleri silah sesi sanınca büyük panik yaşandı. Çıkan panikte en az 12 kişi yaralandı.

Son günlerde silahlı saldırılarda 31 kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de dün New York’taki Times Meydanı’nda büyük bir panik yaşandı. Bölgede motosikletlerine ara gazı veren iki kişinin çıkardığı sesleri silah sesi sanan halk kaçışmaya ve çevredeki dükkanlara saklanmaya çalışırken yaşanan izdihamda en az 12 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, silah sesi sanılarak paniğe yol açan sesin motosikletlerine ara gazı veren 6 kişinin çıkardığı seslerden kaynaklandığı belirtildi.

Yaralananların durumunun hafif olduğu, bir kadının bileğinin kırıldığı, bir adamın ise diz kemiğinde çatlak olduğu açıklandı.

Times dergisinde yer alan habere göre Salı akşamı meydana gelen olayda çok sayıda kişi de o sırada “Bülbülü Öldürmek” oyununun sahnelendiği Shubert Tiyatrosu’na sığınmaya çalıştı.

'YAŞADIĞIMIZ DÜNYA BUDUR'

Aktris Celia Kennan-Bolger oyunun sonlarına doğru dışarıdaki kalabalığın çevrede bir silahlı saldırgan olduğunu sanarak içeriye girmeye çalıştığını söyledi. İnsanların çığlıklarını ve kapıya vurmalarını duyduklarını belirten Kennan-Bolger “Çok korkunçtu çünkü ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk” dedi.

Dinleyicilerden biri de tiyatrodakilerin acil çıkış kapılarından tahliye edildiğini anlattı.

"Bülbülü Öldürmek" oyununun bir diğer oyuncusu Gideon Glick de Twitter’dan paylaştığı mesajında oyun sırasında dinleyicilerin çığlık atmaya başladıklarını ve oyuncuların sahneyi terk ettiklerini duyurdu. Glick “Yaşadığımız dünya budur. Bu bizim dünyamız olamaz” yorumunda bulundu.

Times Meydanı’nda 2010 yılında polis tarafından bir bombalı araç bulunmuştu. 2017 yılında ise bir sürücü yayaların üzerine sürdüğü aracıyla bir kadını öldürmüş ve 22 kişiyi yaralamıştı.

Dünkü panik güvenlik kameralarına böyle yansıdı: