New York'ta Maduro'ya destek gösterisi: ABD elini Venezuela'dan çek

New York'un ünlü meydanlarından Union Square'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenlendi.

New York'ta bulunan Union Square Park'ta bir araya gelen bir grup ABD'li gösterici, ABD'nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına tepki gösterdi.

Venezuela bayrağı açan göstericiler, "ABD, ellerini Venezuela'dan çek" sloganı attı.

Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin katılımıyla yapılan gösterideki konuşmada, "Venezuela'nın demokratik olarak seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya destek vermek ve ABD'nin emperyalizmine karşı çıkmak için bugün buradayız" ifadeleri kullanıldı.

ABD destekli Juan Guaido, kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan etmiş, ABD ve ABD yanlısı ülkeler tarafından Guaido'nun başkanlığı tanınmıştı.

Bu duruma Meksika, Rusya, Küba, Çin, Bolivya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok ülke tepki gösterdi.

ABD ile diplomatik ilişkileri kesen Maduro, ABD'li diplomatların Venezuela'yı terk etmesini istedi.