New York'ta acil durum ilan edildi

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava sebebiyle New York eyaletinde acil durum ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

'Bomba kasırgası' (Bombogenesis) olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'taki JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.