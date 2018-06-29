New York Times'ta dikkat çeken seçim analizi

ABD'nin önemli medya kuruluşlarından New York Times, iki gün önce Mustafa Akyol'un seçim analizini yayınladı.

ABD'nin etkili medya kuruluşu New York Times için Türkiye seçimlerini değerlendiren bir yazı kaleme alan Mustafa Akyol, "ekonomik koşulların ve demokrasinin her gün daha da kötüye gittiği" yorumunu yaptı. Muhalefetin Erdoğan'ın karşısına bu defa birleşik olarak çıkmasına rağmen başarılı olamadığını belirten Akyol, "Ancak Türkiye'nin, Atatürk'ten daha büyük olduğu gibi Erdoğan'dan da büyük olduğunu kimse unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Türbanın ilkokullara girmesini savunmasıyla bir dönem kendisinden çokça bahsettiren Akyol, yazısında, seçim sonuçlarını "Batılılaşmış, kentli bir nüfus yaratmak isteyen Kemalist Devrim'in tepeden inme laik reformlarına" tepki olarak değerlendirdi.

‘ESKİ TÜRKİYE KARŞITLIĞI BASKIN’

"Çok partili yaşama rağmen muhafazakar kesimin siyasi arenada bastırıldığını" öne süren Akyol, Erdoğan'ın 2002'deki zaferi ile "laik hegemonyayı" kırdığını iddia etti. "Eski Türkiye" karşıtlığının gazetelerin baskı altına alınması ya da akademisyenlerin tutuklanması gibi sorunların önüne geçtiğinin vurgulandığı yazıda, AKP'nin ülkede karşılaşılan sorunları "dış mihrakların komplosu" olarak nitelendirerek kendini aklama yöntemini benimsediği ifade ediliyor.

"Ancak Türkiye'nin, Atatürk'ten daha büyük olduğu gibi Erdoğan'dan da büyük olduğunu kimse unutmamalıdır" ifadelerine yer verilen yazı, "eski Türkiye’nin ortadan kalması ile birlikte kurulan Erdoğan'ın Yeni Türkiye'sinin aşırılıklarına karşı gelişen tepkinin sonucunda üçüncü Türkiye'nin doğacağını" iddia ediyor.