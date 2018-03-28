Netflix'e büyük tepki: Gerçekleri çarpıtıyor

Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Netflix'i yayımladığı yeni dizide Brezilya'yla ilgili gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

Popüler dizi yapımcısı Netflix, geçtiğimiz cuma günü "The Mechanism" isimli yeni dizisinin ilk bölümünü yayınladı.

Dizide, Brezilya'da Devlet Başkanı Rousseff'in Amerikancı müdahaleyle devrildiği sözde yolsuzluk operasyonu anlatılıyor.

Diziyle ilgili açıklama yapan, eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff söz konusu dizinin gerçekleri çarpıttığını söyledi.

Rouseff, diziyi İşçi Partisi'ne ve bir önceki devlet Başkanı Lula da Silva'ya yönelik tarihsel bir saldırı olarak nitelerken, “Car Wash soruşturmasının öyküsünü gerçek olaylara dayanan bir dizide anlatmanın kisvesi altında, yönetmen José Padilha gerçekleri çarpıtıyor. Bana ve Başkan Lula'ya karşı her türlü yalanı işliyor'' açıklamasında bulundu.

Rousseff ayrıca yönetmeni var olan yalanları işlemek bir yana yeni yalanlar üretmekle de suçladı.

Diziyle ilgili açıklama yapan İşçi Partisi yetkilileriyse, "The Mecanism" için hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Öte yandan Brezilya'da yayın yapan Folha de S.Paulo gazetesi de çok sayıda yurttaşın Netflix üyeliklerini iptal ettiğini belirtti.