Netenyahu’nun rakiplerinden ittifak kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçim için ittifak kararı aldıklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, nisan ayında düzenlenecek genel seçimlerdeki iki rakibi ittifak kararı aldı.

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın İsrail Direnç Partisi ile eski Maliye Bakanı Yair Lapid’in liderliğindeki Yeş Atid’in (Gelecek) seçimlere ortak listeyle gireceği bildirildi.

Dün gece bir araya gelen Gantz ve Lapid, Başbakanlık görevi konusunda da anlaşmaya vardı. Vardıkları anlaşmaya göre, seçimi kazanmaları durumunda 5 yıllık hükümetin görev süresinin ilk yarısında Gantz, diğer yarısında ise Lapid Başbakan olarak görev alacak.

İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenecek genel seçimlerde 120 sandalyeden oluşan İsrail meclisi Knesset için parti adaylarının listelerine oy verilecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre seçimden Netanyahu'nun partisi Likud'un birinci, Gantz'ın partisinin ikinci, Lapid'in partisinin ise üçüncü çıkacağı öngörülüyordu. Bu durumda Knesset'teki 120 sandalyenin 31'i Netanyahu'ya, 18'i Gantz'a ve 13'ü ise Lapid'e gidiyordu. Tek başına iktidar olabilmek için 61 milletvekili sayısına ulaşılması gerekiyor.