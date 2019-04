Netanyahu’nun müşahitleri gizli kameralarla yakalandı

İsrail’de bugün yapılan erken seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud Partisi’nin müşahitleri sandıklara giysilerine monte ettikleri kameralarla gitti. Likud Partisi’nin Arapların yoğunlukta olduğu oy verme istasyonlarındaki müşahitlerine toplam bin 200 adet vücut kamerası dağıttığı ve bunun için yüzbinlerce şekel harcadığı bildirildi.

Haaretz’in haberine göre polis onlarca kameraya el koyarken, Başbakan Netanyahu ise seçim sürecinin “koşer” (Musevi inancına uygun, temiz) olmasını güvenceye almak için her yerde kameraların olması gerektiğini savundu.

Merkezi Seçim Komitesi’nden yapılan açıklamada seçmenlerin oy verme sırasında kameraya kaydedilmesinin yasak olduğu belirtildi. Komite Başkanı Hanan Melcer de polise konuyla ilgili şikayet dilekçesini sundu.

İsrail Komünist Partisi’nin de içinde yer aldığı çatı partisi Hadaş ve Taal partilerinin ittifakı ile Birleşik Arap Listesi de konuyla ilgili Merkezi Seçim Komitesi’ne şikayette bulunarak sağcı aktivistlerin üzerlerindeki kameraların acilen çıkartılmasını istedi.

Hadaş-Taal’den yapılan açıklamada, radikal sağın Arap yurttaşların oy kullanmalarını engellemek üzere seçimlere yasadışı müdahalede bulunarak kırmızı çizgiyi aştığı belirtildi.

Israeli Police now confiscating hidden cameras & recording devices found on right wing activists in several polling stations in the Arab community. When caught they say @netanyahu’s Likud sent them pic.twitter.com/OefZe5x2Zn

— Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) 9 Nisan 2019