Netanyahu’nun keyfi yerinde, Gazze katliamı sonrası ‘tavuk dansı’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze katliamının üzerinden üç gün geçmişken Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'yi ağırladı. Netanyahu ile Netta, kameralar karşısında birinci gelen şarkının ünlü tavuk dansını birlikte yaptı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda İsrail ordusunun pazartesi 60 kişiyi, salı günü 2 kişiyi öldürüp 3 bine yakın kişiyi yaralaması Başbakan Binyamin Netanyahu'daki bayram havasını bozmadı.

Sputnik’in haberine göre, Binyamin-Sara Netanyahu çiftinin dün Netta'yı ağırlaması, Gazze katliamı hiç olmamışçasına kutlama havasında geçti.

Hatta İsrail Başbakanı ile İsrailli kadın şarkıcı, kameraların karşısına geçerek Eurovision'u kazanan 'Toy' (Oyuncak) isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını birlikte yaptı.

Ardından Twitter hesabından Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisi eşliğinde tavuk dansı performansını paylaşan Netanyahu, İsrail bayrağı ve kalp emojisi eşliğinde şunları da yazdı:

"Netta Barzilai ile Kudüs'te buluşmak ne kadar eğlenceli! Netta hepimiz seni seviyoruz, ulusumuza büyük onur kattın."

