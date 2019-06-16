Netanyahu'nun eşi devlet kaynaklarını kötüye kullanmaktan mahkum oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, devlete ait 100 bin dolarlık parayı kötüye kullanmaktan mahkum edildi.
Sara Netanyahu, devlet kaynaklarını kişisel sebeplerle kullandığını kabul ederken, 15 bin dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.
İLAVE CEZALAR ALABİLİR
İsrail Başbakanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları sürerken, Netanyahu'nun eşi geçtiğimiz yıl da dolandırıcılık ve benzer suçlamalardan soruşturulmaya başlanmıştı.
Sara Netanyahu'nun ilave cezalar alabileceği söyleniyor.