Netanyahu'dan yeni kurulan partiye karşı açıklama: Sağı tamamen parçalayabilir...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid ve İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett tarafından kurulan 'Yeni Sağ' partisini eleştirerek, partinin 'sağı parçalayabileceğini' öne sürdü.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid ve İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, "Yeni Sağ" adında parti kurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partiye karşı açıklamalarda bulundu.

"Bu partinin getirdiği iki tehlike var" diyen Netanyahu, "İlk olarak bu parti sağ kanadı tamamen parçalayabilir" diye konuştu.

'GERÇEK SAĞ İSTEYEN LİKUD'A OY VERSİN'

Netanyahu, "İkincisi bu partinin seçimlerden sonra elindeki yetkilerle neler yapacağını hiçbirimiz bilmiyoruz" diyerek, yaklaşan seçimlerde kendi partisi Likud'a oy verilmesi için çağrı yaptı.

Hakkında çok sayıda yolsuzluk soruşturması süren Netanyahu, "Gerçek bir sağ kanat hükümet isteyen herkes Likud'a oy vermelidir" dedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından, Netanyahu'nun politikaları diğer sağ partiler tarafından eleştirilmeye başlamış, erken seçim çağrıları sonucunda meclis dağıtılmıştı.