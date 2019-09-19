Netanyahu'dan videolu koalisyon çağrısı

Tekrarlanan genel seçimlerde hükümet kurmak için çoğunluk sağlayamayan Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda Mavi-Beyaz İttifaki lideri Benny Gantz'a koalisyon çağrısında bulundu. Netanyahu, 'Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz' dedi.

Tekrarlanan genel seçimlerde hükümet kurmak için çoğunluk sağlayamayan Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda Mavi-Beyaz İttifaki lideri Benny Gantz'a koalisyon çağrısında bulundu.

Sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümetini kurmaktan yana olmasına karşın mevcut şartlar altında geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kurmaktan başka çare olmadığını belirten Netanyahu, Gantz'a "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz. Buna gerek yok. Tekrar seçime gitmeye karşıyım" diye seslendi.

OYLARIN YÜZDE 97'Sİ SAYILDI, MAVİ-BEYAZ İTTİFAKI ARAYI AÇTI

Oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyuran İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.

Son verilere göre, Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in koltuk sayısının 9'dan 8'e, Ortak Arap Listesi Bloku'nun milletvekili sayısının 13'ten 12'ye gerilediği belirtildi.