Netanyahu'dan Suriye'ye yapılan saldırıya destek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye karşı yaptığı operasyona destek verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye karşı yaptığı operasyona destek verdi.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşar Esad, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli" ifadelerini kullandı.