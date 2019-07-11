Netanyahu'dan Sisi'ye: Kendisini takdir ediyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'deki Mısır Büyükelçiliği'nde katıldığı resepsiyonda Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi 'Aşırıcılık ve terör dalgası karşısında durduğundan dolayı kendisini takdir ediyorum' sözleriyle övdü.

Mısır’ın Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Mısır ulusal günü resepsiyonuna katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi için "Kendisinden, liderliğinden ve zekasından muhteşem bir intiba edindim" dedi.

Netanyahu, "Devletlerimiz birçok devletle beraber aşırıcılığa, şiddete ve teröre karşı mücadele ediyor. Bu aşırıcılık ve terör dalgası karşısında durduğundan dolayı, dostum ve meslektaşım Cumhurbaşkanı Sisi'yi takdir ediyorum" diye konuştu.

'TRUMP'IN PLANINI BEKLİYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adlı Filistin planını beklediklerini belirten Netanyahu, "Hepimizin açık bir kalp ve açık bir zihin ile ortaya konacak spesifik önerileri incelemesi gerekir" açıklamasında bulundu.