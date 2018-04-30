Netanyahu'dan Putin'e ikna telefonu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İran'ın nükleer programına dair bulduklarını iddia ettiği belgeleri anlattı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İran'ın 'gizli nükleer silah programı' ile ilgili ellerinde olduğunu iddia ettiği kanıtlarla ilgili bilgi verdiğini belirtti.