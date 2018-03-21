Netanyahu'dan 'nükleer reaktöre saldırı' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2007 saldırısına ilişkin itirafın ardından açıklama yaparak, ''Düşmanlarımızın nükleer silah sahibi olmalarını engellemeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail'in 2007'de Suriye'ye düzenlediği bir saldırıyla ilgili ''Nükleer reaktörü yok ettik'' açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'da açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre Netanyahu, ''Düşmanlarımızın nükleer silah sahibi olmalarını engellemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İran'ı ima ettiği düşünülen Netanyahu'nun açıklaması şöyle:

''İsrail hükümeti, ordusu ve istihbarat servisi Mossad, Suriye'nin nükleer kabiliyet geliştirmesini engelledi. Bunun için her türlü övgüyü hak ediyorlar. İsrail'in politikası o zamanki gibi şimdi de aynı: Düşmanlarımızın kendilerini nükleer silahlarla donatmalarını engellemek.''