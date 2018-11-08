Netanyahu'dan Merkel'e 'İsrail'in güvenliğine yardımları' için teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2021'de görevi bırakacağını açıklayan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e İsrail'e desteği için teşekkür etti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in 2021'de görevi bırakacağını açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Merkel'e teşekkür geldi.

Netanyahu, Alman lidere "Ortak amaçlarımızı gerçekleştirmek için beraber çalışmaya devam edeceğiz" derken, Merkel'e "İsrail'in güvenliğine yardımları" için teşekkür etti.

İSRAİL'LE SİLAH TİCARETİNE İMZA ATTI

2005 yılından beri Almanya'nın başında bulunan Merkel, İsrail'le çok sayıda silah anlaşmasına imza atmış, İsrail'in Almanya'dan satın aldığı denizaltıların bedelinin bir kısmını Almanya bütçesinden karşılamıştı.

Merkel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki inşaatlarına ve İran'la nükleer anlaşmasının sonlanması taleplerine karşı açıklamalarda bulunsa da, İsrail'le işbirliğini sürdürdü.

ALMANYA AVRUPA'DAKi EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Geçtiğimiz ay Kudüs'te Netanyahu ile görüşen Merkel, Almanya'nın İsrail'e desteğini yineleyerek, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme konusunda Netanyahu ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Almanya, İsrail'in Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. Merkel, görevi bırakacağını açıklarken, İsrail'in Alman siyasetinin dinamiklerine önem verdiği ve Almanya'yla yakın ilişki izlemek istediği biliniyor.