Netanyahu'dan erken seçimi engelleme girişimi: 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, erken seçim yaşanmasını engellemek için girişimlerini sürdürüyor. Netanyahu, 'Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. Oslo ve İntifada felaketlerini yaşadık' diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderliğini yürüttüğü koalisyon hükümetindeki çatlaklar nedeniyle ülke gündeminin en önemli maddesi haline gelen erken seçimin "gereksiz ve yanlış olduğunu" söyledi.

Sputnik'in haberine göre haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu'nun gündeminde erken seçim tartışmaları vardı.

'1992 VE 1999'U HATIRLIYORUZ'

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı koalisyonda, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim gündemdeki yerini koruyor.

Netanyahu ise koalisyon üyelerini bir arada tutarak, sağcı hükümetin seçimlerin normal süresi olan Kasım 2019'a kadar ayakta kalması için çabalıyor.

Kabinedeki açıklamasında erken seçime karşı olduğunu yineleyen Netanyahu, "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış. Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. 'Oslo ve İntifada' felaketlerini yaşadık. Aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

TRUMP'A GOLAN TEPELERİ TEŞEKKÜRÜ

Öte yandan Netahyahu, Washington'ın önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararına bu yıl ilk kez karşı çıkması nedeniyle ABD Başkan Donald Trump'a teşekkür etti. "İsrail her zaman Golan Tepeleri'nde kalmaya devam edecek ve Golan Tepeleri her zaman bizim elimizde olacak" diyen Netanyahu, ABD'nin kınama kararına ilk kez karşı çıkması nedeniyle Başkan Trump ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkürlerini sundu.

BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini kınayan kararı, 150 ülkenin desteği ile cuma günü kabul edilmişti. Karara ABD ve İsrail karşı çıkarken, Avustralya, Kamerun, Kanada'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke çekimser kalmıştı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.