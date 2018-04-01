Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Ankara'da 1 Nisan böyle kutlanıyor...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili konuşmuştu.

Erdoğan açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Erdoğan'a yanıt verdi.

Netanyahu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır ayrım yapmaksızın sivilleri bombalayan birisinden ders almayacak" dedi.

İsrail Başbakanı, "öyle görünüyor ki Ankara'da 1 Nisan'ı böyle kutluyorlar" diye yazdı.

İsrail ordusu, silahsız sivillere ateş açarak, 16 Filistinliyi öldürmüştü.