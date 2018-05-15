Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'soykırım' ve 'devlet terörü' sözlerine yanıt verdi.

İsrail güçlerinin 61 Filistinliyi öldürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail'i "soykırım" ve "devlet terörü" ile suçlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi.

Netanyahu, "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçileri arasında ve terörle katliamı iyi anladığına hiçbir şüphe yok. Bize ahlak vaaz etmemesini öneriyorum" dedi.

İsrailli yetkililer, yaşanan katliamı destekleyen açıklamalar yapmış, bir İsrailli vekil "İsrail ordusunun herkese yetecek kadar mermisi var" demişti.