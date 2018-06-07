'Netanyahu ve Esad Golan Tepeleri'nin geri verilmesini görüştü'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı, Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Golan Tepeleri'nin Suriye'ye geri verilmesini görüştüğünü ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Uzi Arad, 2009 ve 2010'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Cumhurbaşkanı Beşar Esad arasında iki görüşme olduğunu açıkladı.

Times of Israel'in aktardığına göre görüşmelerde 1967'den beri İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin Suriye'ye geri verilmesi konuşuldu.

2009'daki ilk İsrail önerisi, toprak takasının ardından Golan Tepeleri'nin büyük kısmının hala İsrail'de kalacak olması sebebiyle sonuçlanmadı.

Görüşmelerin ikinci turu 2010 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama gözetiminde yapılırken, bu görüşmelerden de somut sonuç alınamadı.

Görüşmelerin sonuçlanmamasına sebep olarak Suriye yönetiminin İsrail'in Golan'ın tamamından çekilmesi konusunda geri adım atmaması gösteriliyor, buna karşın Netanyahu'nun bu fikre doğrudan karşı çıkmadığı ve İsrail tarafının müzakereyi sürdürdüğü kaydediliyor.

Arad açıklamasında Suriye'nin 1967 sınırlarında ısrarcı olduğunu, ancak Netanyahu'nun hiçbir noktada "cesedimi çiğnersiniz" demediğini aktarıyor.

Suriye yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail Başbakanlığı görüşme olduğunu yalanladı.