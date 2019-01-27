'Netanyahu Trump'tan Suriye'de kalmasını istedi'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde Trump'tan Suriye'de kalmayı sürdürmesini istediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek Suriye'den tamamen çekilmemelerini istedi.

Bloomberg News tarafından yapılan habere göre, İsrail Başbakanı birden fazla kere Trump'tan ABD'nin Tanf üssünden çekilmemesi yönünde talepte bulundu.

ABD'li diplomatlara dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'yu Suriye konusunda dinlediği ve "İran etkisini sınırlamak" için önerileri dikkate aldığı belirtiliyor.

Yakın zaman içerisinde İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırmış ve "İran destekli güçlere" ait olduğunu öne sürdüğü kimi noktaları vurmuştu.

ABD'nin Suriye'den ayrılma kararının Suriye'deki gruplara silah ve lojistik desteği veren İsrail'i de etkileyebileceği düşünülüyor.