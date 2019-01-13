Netanyahu: Suriye'de silah depolarını hedef aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in son 36 saat içinde Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Şam Uluslararası Havaalanı’ndaki İran’a ait silah depolarının hedef alındığını öne sürdü.
The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, kabine toplantısın konuşan Netanyahu, İsrail ordusunun, Suriye’de gerçekleştirdiği son saldırıların İran ve Hizbullah’a yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü. Netanyahu, geçtiğimiz gün İsrail jetleri tarafından hedef alınan noktalara yüzlerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran silah depolarını füzelerle vurduğunu iddia etmişti.
SOHR, İsrail’e ait füzelerin el Kisve bölgesindeki Hizbullah’ın mühimmat deposu ve Şam Havalimanı’na yönelik olduğunu öne sürerken, Suriye resmi haber ajansı SANA, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı’nın cuma gecesi İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu.
Dün akşam saatlerinde İsrail jetleri tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda, Suriye hava savunma sistemleri düşman saldırısına karşılık vererek çok sayıda hedefi düşürerek püskürtmüştü.
Saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade ettiğini belirtmişti.
Gelecek hafta görevi sona erecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, katıldığı bir televizyon yayınında Suriye’nin yanı sıra adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini açıklamıştı.