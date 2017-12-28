Netanyahu: Suriye'de İran askeri varlığına izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'de askeri varlığını kalıcılaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Hamas'a yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in kendisini savunacak askeri güce sahip olduğunu öne sürdü.

Bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerine sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz bugün en iyi araçlarla, teknolojilerle, uçaklarla ve pilotlarla zirvesinde" dedi. İsrail Başbakanı, hava kuvvetlerinin "kısa mesafelerde ve uzun mesafelerde gerekli görüldükçe operasyon yapabileceğini" söyledi.

"Radikal İslam" sebebiyle sorunların sürdüğünü belirten Netanyahu, "Bu fırtınalı bölgede bir adayız ve güvenliğimizi sağlamak için açık bir politikamız var" sözlerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "İran ordusunun kendisini Suriye'ye yerleştirerek bize zarar vermesini izin vermeyeceğiz ve bunu engellemek için harekete geçeceğiz" dedi.

Netanyahu geçmişte de İran'a yönelik benzer açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail lideri açıklamasında Hamas'a yönelik olarak da konuşarak, Hamas'ın eylemlerinin artmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini ve egemenliğini korumak için bütün araçları kullanacağız" diye konuştu.