Netanyahu: Soruşturma yüzünden istifa etmem

Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'nun yemin törenine katılmak üzere Rio de Janeiro'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu polisin, hakkında dava açılması yönündeki talebini başsavcılığın kabul etmesi durumunda, kendi savunması dinlenmeden görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, Brezilya'nın bugün göreve başlayacak olan faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Rio de Janeiro'da basın toplantısı düzenledi.

Euronews'ta yer alan habere göre Netanyahu, basın toplantısında, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir soruyu cevapladı.

İsrail Başbakanı, İsrail yasalarında söz konusu davanın açılması durumunda dava devam ederken Başbakan'ın istifasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığını belirtti, "Benim savunmam alınana kadar dava bitmiş sayılmaz" dedi.

Netanyahu, "Bir başbakanın dava sonuçlanmadan görevden alındığını, sonra mahkeme sürecinde dosyanın kapandığını düşünün, bu çok saçma olur. Demokrasi için korkunç bir darbedir" diye konuştu.

İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulunmuştu.

ERKEN SEÇİMLERDE KAZANMASI YÜKSEK OLASILIK

Kamuoyu araştırmaları Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı Likud Partisi'nin önümüzdeki 9 Nisan'da yapılacak erken genel seçimleri rahat kazanabileceğini gösteriyor.

Başsavcılığın davayla ilgili kararı önümüzdeki haftalarda açıklaması beklenirken İsrail Adalet Bakanlığı geçen hafta yazılı bir açıklama yayımlayarak Netanyahu hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın "politik gelişmelerden etkilenmeden planlandığı gibi devam edeceği"ni belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.