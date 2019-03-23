Netanyahu, seçimlerdeki ana rakiplerine hakaret davası açacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Alman sanayi devi ThyssenKrupp şirketiyle ‘Dolphin’ denizaltılarını satın alma anlaşmasındaki suiistimalleri gündeme getiren seçimlerdeki rakiplerine hakaret davası açmaya hazırlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya’dan denizaltı alma anlaşmalarında ciddi suiistimal bulunduğunu iddia eden seçimlerdeki rakiplerine hakaret suçlamasıyla dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

İsrail, Alman sanayi devi ThyssenKrupp şirketiyle ‘Dolphin’ denizaltılarını satın alma anlaşmasının uzun vadeli bir soruşturmaya tabi tutmuştu. Polisler, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada Netanyahu’nun avukatlarından birinin suçlanmasını gerektiren deliller bulunduğunu belirtmişti. İsrail Başbakanı, sert geçen bu seçim savaşında rakipleri tarafından yeniden gündeme getirilen bu davada tanık olarak ifade vermişti.

Netanyahu, genel seçimlerde rakibi bir Alman denizaltısı satın alma anlaşması nedeniyle yükselen hisse senedinden 16 milyon şekel (4.4 milyon dolar) kazandığını iddia eden Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ı hedef alıyor.

Şarku'l Avsat'ta yer alan habere göre, ittifakın 4 üyesinden biri olan Moshe Ya'alon’a Netanyahu’nun bu anlaşma nedeniyle İsrail güvenliğine ihanet edip etmediği sorulduğunda, “Bu durum, gerçekten çok önemli. İhanetin eşiğine kadar ulaşabilir. Bu dava hakkındaki soruşturma tamamlanacak” şeklinde yanıt verdi.

Netanyahu dün sosyal medya hesabından yayımladığı bir video kaydında, 'Mavi-Beyaz' koalisyonundan rakipleri olan Gantz ve Ya’alon'a karşı dava açması için avukatına talimat verdiğini söyledi.

Yeş Atid Partisi lideri Yair Lapid’in, milletvekili olmaması halinde kendisine de dava açacağını aktaran Netanyahu, koalisyonun yalanlarının kırmızı çizgiyi aştığına dikkat çekti.

Mavi- Beyaz İttifakı’nın sözcüsü, konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Lapid bir video kaydı yayımlayarak Netanyahu’ya “Dokunulmazlığımdan vazgeçiyorum. Beni de dava et. Sende çok iyi biliyorsun ki ne ben, ne Gantz ne de Ya’alon seni denizaltılar ile ilgili davada ‘hain’ olarak niteledi” dedi.

9 Nisan seçimlerinde Mavi ve Beyaz koalisyonla zorlu bir rekabete giren Netanyahu ayrı davalarda yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

