Netanyahu, sahte sosyal medya hesapları açmakla suçlanıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, seçim kampayası için yüzlerce sosyal medya hesabı satın aldığı belirtiliyor. Netanyahu ise hesapların sahte olduğunu reddederek bu hesapların ‘gerçek kişilere ait’ olduğunu iddia etti.

New York Times ve Yedioth Ahronoth’ta dün yayınlanan bir gözlemcinin raporunda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeniden seçim kampanyası için desteğini artırmak ve muhaliflerini karalamak için yüzlerce sosyal medya hesabını kontrol eden bir ağ çalıştırdığı iddia edildi.

New York Times, İsrail İttifakı adlı liberal sivil toplum kuruluşunun hazırladığı Big Bots Project'in (Büyük Botlar Projesi) desteğiyle raporun yazıldığını söyledi. Raporda bahsi geçen ağ ile Netanyahu ya da Likud Partisi arasında doğrudan bir bağlantı bulunamamasına rağmen, hesapların birbirleriyle ve Likud'un seçim kampanyasıyla koordineli olarak çalıştığını söylendi.

Raporda, ağın sahte isimler kullanan 154 hesaptan oluştuğu, 400’den fazla sahte olduğundan şüphelenilen hesap bulunduğu ve bunların hepsinin gerçek kişiler tarafından işletildiği bilgileri yer aldı. Bahsi geçen hesapların 2,5 milyondan fazla hit aldığını belirtilirken, ağın, seçimlerin tarihin açıklanmasından bu yana yaklaşık 130 bin tweet attığı bilgisine yer verildi.

OĞUL NETANYAHU, HESAPLARI 154 KEZ RETWEETLEDİ

Rapora göre ağın etkinliğinin seçimin Aralık ayında duyurulmasından bu yana neredeyse beş kat arttığı ve özellikle "Netanyahu için önemli anlarda" etkin olduğunu söyledi. Rapora göre, başbakanın oğlu ve seçim kampanyasının gayri resmi danışmanı Yair Netanyahu ağın hesaplarını 154 defa retweetledi ve Likud kampanyasına bağlı yetkili kişilerce mesajları yeniden yayınlandı.

Rapora göre tüm hesaplar bir kişi, politik mesajlar için para aldığı bilinen Ashdodlu Yitzhak Haddad ile bağlantılı. Haddad, özel bir araştırmacıya, videolar hazırladığını ve çevrimiçi yayınladığını itiraf etti. Haddad, faaliyetleri için para alıp almadığı sorulduğundaysa "Evet. ben onları Twitter'a gönderiyorum, her türlü yere gönderiyorum" diye yanıtladıktan sonra “On milyonlar veriliyor demek istemiyorum, ancak buraya çok fazla para yatırılıyor. Bu iş için para alıyor, burada gönüllü yok”dedi. Haddad aynı zamanda Likud'da "çok kıdemli insanlara" bağlı olduğunu da söyledi.

GANTZ'I KARALAMAYA DÖNÜK MESAJLAR PAYLAŞILIYOR İDDİASI

New York Times’ın haberinde, ağın, Netanyahu'nun seçimdeki birincil rakibi Benny Gantz’ı karalamaya yönelik faaliyetlerin çoğunu üstlendiği belirtildi.

Başsavcıdan önceki akşam Netanyahu'nun suçlanacağını açıklamasının ardından, ağ, Gantz'ın lisedeyken cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir kadın tarafından bir Facebook gönderisi yaydı. Gantz'ın inkar ettiği ve hiçbir kanıt bulunmadığını söylediği iddia, geçen hafta hesapların birçoğu tarafından neredeyse aynı anda yayıldı. Aynı ağ, Gantz'ın zihinsel olarak hasta olduğunu iddia eden mesajlar yayınlamaya da başladı. Bu daha öncesinde Likud’un bir propaganda videosunda da dillendirilmişti.

Netanyahu rapora yönelik dün yaptığı açıklamda Likud'un sahte sosyal medya hesapları kullandığını reddetti. Netanyahu, "hiç biri sahte değil, hepsi gerçek insanlar" dedi.

Gantz başkanlığındaki siyasi ittifak Kahol Lavan, Netanyahu'nun sözlerine cevap vermekte çabuk davrandı ve başbakanı seçimleri çalmaya çalışmakla suçladı.

Kahol Lavan’ın yaptığı açıklamada “Daha önce hiç yalan söyleyen ve iftira eden bir başbakan görmemiştik. Açıklanmalı, yalan ağını finanse eden milyonlarca şekeli nereden aldığını açıklamalı” dendi.