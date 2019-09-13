Netanyahu Rusya’da: 'Bölgede İran’a karşı eylem özgürlüğü' istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu yıl üçüncü kez gittiği Rusya’da Devlet Başkanı Putin ile Suriye’de ‘güvenlik koordinasyonu’nu görüştü. Netanyahu Rusya’daki temaslarında İsrail ordusu için bölgede ‘İran’a karşı eylem özgürlüğü’ istedi. Putin Netanyahu'ya 'Büyük çabalarınız sayesinde güvenlik ve askeri işbirliği konularında ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı' dedi.

İsrail’de 17 Eylül Salı günü yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, Rusya’nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

Netanyahu bu yıl içindeki üçüncü Rusya ziyaretinde Putin’le Suriye’deki “güvenlik koordinasyonu” konulu görüşmesi öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de görüştü.

Reuters’da yer alan habere göre Netanyahu Şoygu’ya İsrail ordusunun "ülkenin güvenliğini sağlamak için bölgede İran’a karşı 'eylem özgürlüğü'ne gereksindiğini" söyledi.

PUTİN: İLİŞKİLERİMİZ YENİ BİR NİTELİK KAZANDI

Soçi’deki toplantının başlangıcında ise Putin, Netanyahu’ya “Büyük çabalarınız sayesinde güvenlik ve askeri işbirliği konularında ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı. Özellikle uluslararası terörizm tehdidinin devam ettiğini göz önünde bulundurarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Netanyahu da “Aramızdaki kişisel iletişim askerlerimiz arasındaki çatışmayı ve sürtüşmeyi önledi. Bunun bütün bölge için çok önemli bir istikrar unsuru olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İki ülke arasındaki “güvenlik koordinasyonunun” şimdi her zamankinden daha önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, “Çünkü son aylarda İran'ın Suriye topraklarını bize saldırmak için kullanma girişimlerinde keskin bir artış olduğunu gördük" diye konuştu.

Birkaç saat süren toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin Suriye konusunda orduları arasındaki diyaloğun artırılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Putin ve Netanyahu Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini temin etme gereğinin de altını çizdi.

