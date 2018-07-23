Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı'yla görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile İsrail’de bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki durumu, İsrail-Filistin ilişkilerini ve ikili ilişkileri görüşmek için İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek.

Henüz tarihi belirlenmeyen toplantı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinde yapılacak. Görüşmede Netanyahu, Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Suriye’deki durumu da tartışacaklar.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Temmuz’da Rusya’da görüşerek, Rusya’nın Filistin-İsrail arasındaki sorunların çözümü için istişare etmişlerdi.

Vladimir Putin ise bölgede gelişen her olaydan Filistinli yetkilileri haberdar ederek, "Filistin’in Ortadoğu siyasetine sürekli yardım edeceklerini" açıklamıştı.

