Netanyahu Putin-Trump görüşmesi öncesi ABD Başkanı'yla konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya-ABD liderleri görüşmesinden önce ABD Başkanı Donald Trump ile konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Perşembe günü İsrail'e dönmüştü. Netanyahu'nun Putin'le yapacağı görüşmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Netanyahu, kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada Trump ile görüşmesinde bölgede yaşananları, en başta da İran ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

"Başkan Trump'a İran'a karşı saldırgan politikaları için teşekkür ettim" diyen Netanyahu, Trump'ın politikalarının etkilerini "İran'ın içinde ve dışında gördüklerini" belirtti.

Netanyahu, bunun "İsrail'in güvenliği" için önemli olduğunu savundu.

İsrail lideri, dün Gazze'de yaşananlara ilişkin de konuşarak, İsrail'in bölgeyi bombalamasını tebrik etti. Netanyahu, "umarım mesajı almışlardır" dedi.