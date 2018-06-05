Netanyahu, MOSSAD şefi ve genelkurmay başkanını dinlemiş olabilir

Eski MOSSAD şefi Tamir Pardo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisinin ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’in telefonlarını dinlediğini iddia etti. İddiaları reddeden Netahyahu’nun, daha önce, güvenilir bulmadığı üst düzey personeli yalan makinesine soktuğu biliniyor.

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’ın eski şefi Tamir Pardo, Channel 12 televizyonunda Perşembe günü yayımlanan röportajında Başbakan Binyamin Netanyahu’dan gizli bir görev sırasında gelen raporda, dönemin Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve kendisinin dinlenilmesinin emredildiğini iddia etti.

Al Monitor'un haberine göre, gizli bilgilere erişimin sadece bu iki isimle sınırlı olmadığı ve yüzlerce kişiyi kapsadığı tahmin ediliyor. Olayın Netanyahu ile çeşitli güvenlik birimleri başkanları arasında uzun yıllardır süren güvenilirlik sorununu açığa çıkardığı yorumları yapılıyor. Röportaj sırasında Pardo’nun MOSSAD’ı “lisanslı suç örgütü” olarak tanımlayarak tiye alan eski MOSSAD şefine “MOSSAD bir suç örgütü değildir” şeklinde cevap verdi.

Hakkındaki dinleme iddialarını reddeden Netanyahu, 2009 yılında başbakanlık görevine döndüğünde kabine sekreteri ve siyasi danışmanlar dahil üst düzey yetkililerin de içinde bulunduğu pek çok personeli yalan makinesi testine sokmuştu. Özel konutu da dahil olmak üzere güvenlik paranoyası ile bilinen Netahyahu güvenlik kabinesi toplantılarını da yeraltı sığınağında gerçekleştirmişti.