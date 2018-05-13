Netanyahu: Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacak olması sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacak olması sebebiyle düzenlenen galaya katılarak konuşma yaptı. Kudüs'ün İsrail'in bin yıllık başkenti olduğunu söyleyen Netanyahu "Herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır." diye konuştu. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

Netanyahu ayrıca, ABD'nin 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.