Netanyahu: İsrail İran'ın Suriye'nin güneyinden çekilmesinden tatmin olmayacak

Rusya, Suriye'nin güneyinde yalnızca Suriye ordusunun bulunması gerektiğini söyleyerek, bölgede yapılacak operasyonlara İran'ın dahil edilmemesini istemişti.
Suriye'nin İsrail sınırında, yalnızca Suriye güçlerinin bulunmasına yönelik açıklama İsrail'i memnun etmedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ın "yalnızca Suriye'nin güneyinden çekilmesinin İsrail'i tatmin etmeyeceğini" belirterek, İran'ın Suriye'den tamamen ayrılması yönündeki taleplerini yineledi.
Netanyahu, Filistin meselesine ilişkin de konuşarak "Gazze'den gelen saldırılara karşı güç kullanacaklarını" söyledi.
İsrail'e ait bir tank Gazze'de gözlem noktasını vurmuş, 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.
Mart ayından beri süren İsrail saldırıları Gazze'de 120'nin üzerinde ölüm yaşanmasıyla sonuçlandı.