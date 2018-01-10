Netanyahu: İran'ın Suriye'de üs kurmasına izin vermeyeceğiz

Netanyahu, İran'ın Suriye'de üs kurmasına engel olacaklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'de üs kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Suriye ordusu tarafından İsrail'in savaş uçakları ve karadan karaya atılan füzeler ile başkent Şam yakınlarını vurduğunun duyurulmasıyla ile ilgili görüşleri sorulan Netanyahu, "Suriye topraklarından Lübnan'da Hizbullah'a silah sevkiyatını engelleme politikamız değişmedi. Gerektiğinde eylemlerimizle bunun arkasında dururuz" dedi.

Netanyahu, "Akdeniz'de Tahran'dan Tartus'a, aynı zamanda güneyde Yemen'e uzanan topraklarda, Ortadoğu'yu kaplayacak, nihai olarak da Ortadoğu'yu işgal edecek bir imparatorluk kurmaya çalışıyorlar, İran budur. İran'ın Suriye'de üs kurmasına engel olmakta kararlıyız, sözlerimizin arkasındayız..." diye konuştu.