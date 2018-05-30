Netanyahu: İran'ı Suriye'nin neresinde olursa vuracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı 'Suriye'nin neresinde olursa olsun' vuracaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun İran'ı "Suriye'nin neresinde olursa olsun" hedef alabileceğini ilan etti.

Netanyahu, "İran'ın Suriye'de askeri varlık oluşturma hedefine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz" diyerek, İran'ın "yalnızca Golan Tepeleri'nde değil, Suriye'nin hiçbir yerinde olmamasını istediklerini" söyledi.

Netanyahu yönetimi Suriye'de İran varlığını kabul etmeyeceklerini belirterek, "İran hedefi" olduğunu öne sürdüğü noktaları hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise, İran konusundaki tutumlarının İsrail tarafından etkilenemeyeceğini duyurdu.