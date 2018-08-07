Netanyahu: İran'ı durdurmak için laf değil, eylem zamanı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarını örnek göstererek, 'İran'ı durdurmak için eylem zamanı' dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015'te kaldırdığı yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine desteğini açıkladı.

"Başkan Trump'ı ve ABD yönetimini, İran'a yaptırım uygulamak doğrultusundaki bu önemli kararı aldıkları için tebrik ediyorum" diyen Netanyahu, "Bu İsrail, ABD ve tüm dünya için önemli bir an" yorumunu yaptı.

Netanyahu, İran'a yönelik yaptırımları tanımayacağını açıklayan AB'ye yüklendi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi: