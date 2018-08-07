Netanyahu: İran'ı durdurmak için laf değil, eylem zamanı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015'te kaldırdığı yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine desteğini açıkladı.
"Başkan Trump'ı ve ABD yönetimini, İran'a yaptırım uygulamak doğrultusundaki bu önemli kararı aldıkları için tebrik ediyorum" diyen Netanyahu, "Bu İsrail, ABD ve tüm dünya için önemli bir an" yorumunu yaptı.
Netanyahu, İran'a yönelik yaptırımları tanımayacağını açıklayan AB'ye yüklendi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yaptırım kararı, İran'ın bölgedeki saldırganlığını ve nükleer silahlara sahip olma niyetini engelleme doğrultusundaki kararlılığı yansıtıyor. İran'ı durdurmak hakkında konuşan Avrupa ülkelerini, bu önleme iştirak etmeye davet ediyorum. Zaman konuşmayı bırakıp eyleme geçme zamanı. ABD tam olarak bunu yaptı ve Avrupa da yapmalı."