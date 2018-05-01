'Netanyahu İran'a yönelik suçlamalarını Trump'a Mart ayında iletti'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik nükleer silah geliştirme suçlamalarını ABD Başkanı Donald Trump'a Mart ayında ilettiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı konuşmada İran'ı nükleer silah geliştirmekle suçlamış, İran'ın nükleer araştırmalarına ilişkin çok sayıda belge ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Reuters'in haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı konuyla ilgili olarak Mart ayında bilgilendirdi.

İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın bilgilerin 12 Mayıs'tan önce açıklanmasına onay verdiği aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceklerine dair kararı 12 Mayıs'ta verecek. Trump'ın seçim zamanından beri anlaşmaya karşı olduğu ve anlaşmadan çıkmayı savunduğu biliniyor.

İsrail meclisinde alınan kararla savaş açma yetkisi elde eden Netanyahu, "kimsenin" İran'la savaş istemediğini, ancak İran'ın nükleer programı konusunda yalan söylediğini öne sürdü.