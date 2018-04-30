Netanyahu: İran yalan söylüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la devam eden nükleer programa dair açıklama yaptı.

Netanyahu, düzenlediği bir basın toplantısında İran’ın nükleer program hakkında yalan söylediğini iddia etti. İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu savunan Netanyahu; gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu ve İran'ın nükleer çalışma arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini öne sürdü.

Başbakan Netanyahu, İran'in söylemlerinin aksine; nükleer silah denemelerinin yapıldığını ispatlayacak "yarım ton" belge bulduklarını söyledi.

Netenyahu ‘İran, Hiroşima’ya atılanın gücünde 5 bomba hazırlıyor. ABD ile istihbarat paylaşımı yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.