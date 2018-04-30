Netanyahu: İran yalan söylüyor

Netanyahu, düzenlediği bir basın toplantısında İran’ın nükleer program hakkında yalan söylediğini iddia etti. İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu savunan Netanyahu; gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu ve İran'ın nükleer çalışma arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini öne sürdü.
Başbakan Netanyahu, İran'in söylemlerinin aksine; nükleer silah denemelerinin yapıldığını ispatlayacak "yarım ton" belge bulduklarını söyledi.
Netenyahu ‘İran, Hiroşima’ya atılanın gücünde 5 bomba hazırlıyor. ABD ile istihbarat paylaşımı yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.