İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İran Suriye'den tamamen çekilmeli' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmelerde İsrail'in Suriye'deki İran varlığına karşı saldırılarına devam edeceğini söyledi.

Netanyahu, Rusya ve ABD ile görüşmelerinde bu saldırıların "Sadece Suriye-İsrail sınırıyla kısıtlı olmayacağını" belirterek, İran'ın "Suriye'nin tamamından çekilmesi gerektiğini" savundu.

İsrail Başbakanı, görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "İlk olarak İran'ın Suriye'den çekilmesi gerekiyor. Bu olmazsa harekete geçeceğiz, şu anda da harekete geçmiş durumdayız, Suriye'deki İran varlığını ve İran'ın vekillerinin varlığını sona erdireceğiz. Buna Suriye'nin her yerinde devam edeceğiz" diye konuştu.