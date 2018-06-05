Netanyahu, İran konusunda Merkel'i ikna edemedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa turu kapsamında gittiği Almanya'da Başbakan Merkel'i İran nükleer anlaşmasından çıkılması konusunda ikna edemedi. Merkel, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetleri hakkındaysa İsrail'le aynı kaygıları paylaştıklarını ancak farklı yöntemler izlediklerini söyledi.

Berlin’de gerçekleşen Angela Merkel ve Binyamin Netanyahu görüşmesinde İran anlaşmasından çıkılması konusunda ters düşen açıklamalarda bulunan taraflar, yaptırımlar konusunda da uzlaşamadı. Avrupa Birliği, Küba için çıkarılan ancak uygulanmayan yasayı ABD yaptırımlarından korunmak için kullanacak.

MERKEL: İRAN ANLAŞMASI ŞEFFAFLIK GETİRDİ

Dün Berlin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin en tartışmalı konusu İran oldu. İran ile anlaşmanın "faydalı ve kullanışlı" olmadığını düşünen Netahyahu’nun aksine Merkel, “İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı” sözleriyle anlaşmadan çekilmediklerini hatırlattı.

Avrupa Birliği, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırımları uygulamaya koymasıyla birlikte şirketlerin çıkarlarını korumak için kimi tedbirler almıştı. İran'la ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürmekte kararlılığını vurgulayan AB, ABD mahkemelerinin verdiği ceza kararlarını tanımamayı sağlayan “engelleme yasasını” yürürlüğe koyacak. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımları aşmak için oluşturulan “engelleme yasası” hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı.

'KAYGILARIMIZ AYNI, YÖNTEMLERİMİZ FARKLI'

İran’ın bölgedeki faaliyetleri konusunda İsrail ile aynı kaygıları paylaştıklarını vurgulayan Merkel, hedefe ulaşmada farklı yöntemlere sahip olunduğunu ifade etti. İran nükleer anlaşmasından tek taraflı ayrılmayı savunan Netanyahu, sert tutum alınması konusunda ısrarcı. İsrail Başbakanı bugün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek, daha sonra Londra'ya gidecek.