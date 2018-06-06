Netanyahu: İran anlaşmasını ekonomik baskı bitirecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Avrupa'yı İran nükleer anlaşmasından çıkmaya ikna turu dün Paris'te devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Paris'ten anlaşmadan çıkmalarını istemediğini, anlaşmayı zaten ekonomik baskının sona erdireceğini söyledi. Macron ise anlaşmaya sadık kalacaklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran nükleer anlaşmasından çıkmaları için Avrupa'yı ikna turu Berlin'in ardından dün Paris ziyaretiyle sürdü.

Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan AB'yi İran nükleer anlaşmasından çekilmeye ikna etmesini istediği ancak Macron'un anlaşmaya bağlı kalacaklarını ifade ettiği bildirildi.

İki liderin görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında Netanyahu, Paris'i Tahran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkmaya ikna etmesine gerek kalmadığını çünkü ekonomik baskının bu anlaşmayı zaten sonlandıracağını söyledi.

Netanyahu "Fransa'dan JCPOA'dan (İran'la nükleer anlaşma) çekilmelerini istemedim çünkü anlaşmanın temel olarak ekonomik güçlerin ağırlığıyla sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

Netanyahu şöyle devam etti: "Eğer elinizde kötü bir anlaşma varsa bunda ısrar etmezsiniz, özellikle de İran'ın birbiri ardında ülkeleri fethettiğini görüyorsanız ve bunu İran'ın bölgedeki saldırganlığından ayırmıyorsanız."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Netanyahu'ya "İran'ın nükleer faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını garantiye alan anlaşmanın korunması konusunda Avrupalı ortaklarının da paylaştığı derin inancını anlattığını" söyledi.

Ancak Macron, Washington'la ilgili diğer meselelerde yeni müzakerelerin açılmasından yana olduğunu da sözlerine ekledi.

MACRON: GAZZE'DEKİ ŞİDDETİ KINIYORUM

Öte yandan Netanyahu ile İsrail-Filistin sorununa ilişkin de görüştüklerini aktaran Macron, Kudüs’ün iki devletin başkenti olması ve bu yönde müzakerelerin yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı. "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum” dedi.