Netanyahu İngiltere'de de umduğunu bulamadı

İran nükleer anlaşmasından çıkılması ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması için Fransa, Almanya ve İngiltere’ye ziyaretlerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderleri ikna edemezken Gazze’de yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinliler konusunda da eleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran nükleer anlaşmasından çıkılması ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması için Avrupa'da gerçekleştirdiği ikna turunun son durağı, Fransa ve Almanya’nın ardından İngiltere oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Netanyahu ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinliler hakkında duyduğu endişeyi dile getirdi. May, İsrail’in "aşırılıkçı gruplara karşı kendini savunma hakkına" sahip olduğunu belirtti, “Ancak 100 Filistinli hayatını kaybetti ve Gazze’de giderek kötüleşen durumun nasıl hafifletilebileceği ve iki devletli çözüm için önceki konuma dönüşü sağlayacak bir yolu nasıl bulabileceğimiz hakkında konuşabiliriz” dedi. Söz konusu şiddetin Hamas tarafından gerçekleştirilen protestoların bir sonucu olduğunu belirten Netanyahu, İsrail’in kayıpları en aza indirmeye çalıştığını ileri sürdü.

İran ile nükleer anlaşmadan Avrupalı imzacıların da çekilmeleri konusunda Netanyahu, Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sonra İngiltere Başbakanı May'i de ikna edemedi. May, anlaşmaya dair pozisyonlarını “Fransa ve İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık, İran’ın nükleer silah edinmesini önlemek için en iyi yolun bu anlaşma olduğuna inanmaya devam ediyor” diye özetledi ve İran yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece anlaşmaya bağlı kalacaklarını ifade etti.