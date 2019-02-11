Netanyahu: Filistinli ailelere ayrılan ödeneği keseceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli bir kadının Batı Şeria'da öldürülmesinin ardından Filistinli tutuklular ve ailelerine ayrılan ödeneği keseceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'e uygulanan gümrük vergilerinin Filistinli tutuklular ve ailelerine ödenek olarak ayrılan bölümünü keseceklerini açıkladı.

Karar, İsrail'in iç istihbarat örgütü Şin Bet'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli bir kadının öldürüldüğünü açıklamasının ardından geldi.

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, söz konusu kesintiyi uygulayacak yasanın gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini belirtti. Gerekli çalışmaların hızla tamamlanacağını belirten Netahyahu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın gelecek haftadan itibaren ödenekler kesilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Filistin' uygulanan gümrük vergilerinden elde edilen ödeneğin kesilmesi, İsrail parlamentosunda 2 Temmuz’da yapılan ikinci ve üçüncü oylamaların ardından kabul edilerek yasalaşmıştı. Henüz yürürlüğe girmeyen uygulama için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız” demişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı aylık 130 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyor.