Netanyahu: Esad’la sorunumuz yok, sorunumuz İran'la

Moskova’dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir sorunun olmadığını, Suriye’nin mevcut anlaşmalara uyması halinde müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları, dün İsrail basınında çıkan 'Rusya ile gizli anlaşma' haberlerini doğrular nitelikte.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü Moskova’dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Netanyahu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la İsrail’in bir sorunu olmadığını, asıl sorunlarının İran ve Hizbullah ile olduğunu söyledi.

Rusya ile İsrail arasında gizli bir anlaşmaya varıldığı ve anlaşmaya göre Rusya’nın Suriye’deki İran’a bağlı askeri güçleri İsrail sınırından uzaklaştırmaya çalışması, buna karşılık İsrail’in de Suriye ordusunun sınırdaki operasyonlarına müdahale etmemesi konusunda uzlaşıldığı haberi dün İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanmıştı.



Netanyahu’nun Moskova’dan ayrılırken yaptığı açıklamalar Putin ile vardıkları uzlaşıyı işaret ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Beşar Esad’ın Suriye’nin tamamında kontrolü sağlamasına bir itirazı olmadığını ama İsrail'in gerek olursa daha önce yaptığı gibi yine “sınırlarını Suriye ordusuna karşı korumak için” harekete geçeceğini söyledi. 1974 anlaşmasının ardından Golan Tepeleri’nde herhangi bir sorun yaşanmadığını ileri süren Netanyahu “Geçmişte Esad yönetimiyle tek bir sorunumuz yoktu, 40 yıl boyunca Golan Tepeleri'nde tek bir kurşun bile atılmadı'' dedi. Netanyahu, Suriye'ye müdahale etmeme konusunda net bir politika ortaya koyduğunu ve müdahale etmediklerini savunarak bu tutumunun değişmediğini ifade etti.

Suriye’deki İran bağlantılı Hizbullah'ın ve IŞİD’in kendileri için sorun oluşturduğunu belirten Netanyahu, “kendilerine karşı eyleme geçen herkese karşı eyleme geçme özgürlüklerini koruduklarını” ve İranlıların Suriye topraklarından çıkmasını istediklerini dile getirdi.



Sputnik’in aktardığına göre Haaretz gazetesi dünkü haberinde Netanyahu'nun son 6 ayda 3 kez biraraya geldiği Putin'le görüşmelerinde varmak istediği hedefleri şöyle sıraladı: Suriye'den İsrail'e yöneltilen füze sistemlerinin kaldırılması, İran güçlerinin çekilmesi, Suriye ile Golan Tepeleri konusunda 1974'te varılan çatışmazlık (ateşkes) anlaşmalarının korunması, İsrail'in desteklediği Golan'daki cihatçılara zarar verilmemesi.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Öte yandan Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleştirecekleri zirveyle ilgili de konuşan İsrail Başbakanı, Washington ile tam koordinasyon halinde hareket ettiğini belirtti.

Putin'le görüşmeyi ABD-Rusya zirvesinin öncesine denk getirdiklerini ifade eden Netanyahu ''ABD ile tam şeffaflık içinde hareket ediyoruz'' dedi.