Netanyahu erken seçim öncesi bakanlarını görevden aldı

Seçimden birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmek zorunda kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Eğitim Bakanı Bennett ile Adalet Bakanı Şaked'i görevden aldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, nisan ayındaki seçimde halkın desteğini kaybettikleri gerekçesiyle Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; adalet ve eğitim bakanlarının, seçimde halktan yeterli oyu alamaması nedeniyle içinde bulunulan hassas dönemde görevde kalmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.

KOALİSYON KURAMADILAR, ERKEN SEÇİME GİDİYORLAR

Her ikisi de aşırı sağcı, aşırı milliyetçi siyasi liderler olan Bennett ile Şaked'in Aralık 2018’de kurduğu Yeni Sağ isimli parti, 9 Nisan seçiminde yüzde 3.25'lik barajı geçememişti.

İsrail'de Nisan ayında yapılan seçimin ardından hükümeti kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu, erken seçimlerin "kaynak israfı" olacağını savunuyordu. Sağ kanat bir hükümetin kurulabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Netanyahu'nun temasları sonuç vermeyince, erken seçim kararı alınmak zorunda kalındı.

Erken seçim 17 Eylül'de yapılacak.