Netanyahu, ABD’den Golan'daki 'egemenliğinin' tanımasını istedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Tel Aviv’de görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal ettiği Golan Tepeleri’ndeki egemenliğinin Washington tarafından tanınmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinde, İsrail’in Suriye’de işgal ettiği Golan Tepeleri’ndeki egemenliğinin tanınmasını istedi.

Bolton ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu “Golan Tepeleri bizim güvenliğimiz için son derece önemli. Golan Tepeleri’ni neden asla terk etmeyeceğimizi ve tüm ülkelerin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması gerektiğini çok iyi anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'i Birleşmiş Milletler’de her zaman desteklediğini söyleyen Netanyahu “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD'nin desteğini aldığımızı bilmemizdir” dedi.

Bolton ise, ABD askerlerinin Suriye'den müttefiklerinin "savunması"nı güvenceye alarak çekileceklerini söyledi. Bolton bölgede ya da bölge dışında herhangi bir ülkenin “ABD’nin İsrail’in kendisini savunmasına desteği konusunda” şüphe duymaması gerektiğini dile getirdi.

Netanyahu ile Trump döneminde iki ülke ilişkilerinin tarihinde en iyi düzeye ulaştığını kaydeden Bolton, bu yolda devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Kurulu 16 Kasım 2018 tarihli kararında İsrail'den işgal ettiği Golan'dan çekilmesini istemişti.

