Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı'yla görüşme için Brüksel'e gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmek için Brüksel'e gidiyor. Görüşme bu akşam gerçekleşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel'e gitmek üzere İsrail'den ayrıldı. Netanyahu'nun yanında Mossad ve İsrail ordusundan yetkililerin olduğu belirtiliyor. Netanyahu'nun Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme yapacağı duyuruldu. Pompeo ile Netanyahu'nun "bölgesel gelişmeleri ele alınacakları" açıklandı. Ancak görüşmenin konusuna dair detay verilmedi. G20 Zirvesi'nde Ortadoğu'da yaşananlar ana gündem olmasa da, zirve sırasındaki temaslarda güncel gelişmelerin görüşüldüğü biliniyor.