Nerçivan Barzani: İlişkilerde yeni bir süreç başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Nerçivan Barzani, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme gerçekleştirdi. Barzani görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ‘Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim’ dedi.

10 Haziran’da seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) Başkanı Nerçivan Barzani, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Barzani “Başkan seçildikten sonra yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

AÇIKLAMADA BAĞDAT’LA OLAN GERİLİME DEĞİNDİ

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin varil petrol geliri teslimatı talebine ilişkin konuşan Barzani, "Prensip olarak Bağdat'a 250 bin varil ham petrolün teslim edilmesinde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak bunun olabilmesi için öncelikle bir araya gelinmelidir. Buraya gelmeden önce Bağdat'taydım. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmemizde bu konu gündeme geldi. Mesele 250 bin varilin teslim edilmesi değildir. Bu işin yasal boyutu var. Bölgemiz 2014'te bütçesinin kesilmesi nedeniyle yüklü miktarda borçlandı. Bunların hepsinin görüşülmesi ve bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çözüm hem Kürdistan bölgesi hem Bağdat'ın rızasıyla olmalıdır. Irak ile ortak bir çözüme ulaşılmasında Kürdistan bölgesi Bağdat'a destek vermeye hazır" dedi.

Konuşmalarında ticari ilişkilere de değinen Barzani "(Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler konusunda) Bölgemizin rolü önemlidir. Türkiye ile Irak sınırında bulunuyor. Kürdistan bölgesi, şu anda Bağdat ile geçmiş dönemlere nazaran çok şükür daha iyi ilişkilere sahip. Türkiye ve Irak arasındaki mevcut ticaret hacmi 13 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı ile toplantımızda yine ticaret hacminin büyütülmesinden söz edildi. Bunun başarılması için de gerekli adımların atılması hususunda Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde etraflıca konuşabildik. Cumhurbaşkanı'nın bu hususta çok istekli olduğunu gördük ve Irak'ın ticaret hacminin artırılmasında hızlıca mesafe kaydetmesini bekliyor." açıklamasında bulundu.

‘MEVCUT BORU HATTININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ’

Türkiye ve Irak arasındaki petrol ticaretinde IKBY'nin rolüne de değinen Barzani, "Ceyhan Limanı'na giden petrol boru hattımız mevcut. İstenilmeyen bir durum yaşanması halinde Irak'ın güneyi başta olmak üzere Kerkük ve diğer bölgelerdeki petrolünün boru hattımız üzerinden ihraç edilmesi hususunda Irak merkezi hükümetine yardım etmeye hazırız ve bunu kendilerine de ilettik. Gelecekte daha çok petrol ihraç edebilmek için mevcut boru hattının kapasitesinin artırılmasını istiyoruz ve böyle bir niyetimiz var" dedi.

Ovaköy sınır kapısına yönelik konuşan IKBY Başkanı "Bilindiği üzere mevcut sınır kapısının kapasitesi karşılıklı olarak artırıldı. Yeni köprüler ve Türk şirketi tarafından Zaho'da tüneller inşa edildi. Bizim buradaki amacımız Irak, bölgemiz ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda kolaylıklar sağlamaktır" diye konuştu.

'PKK’NİN KOMŞULARIMIZA SORUN ÇIKARMASI KABUL EDİLEMEZ'

Barzani konuşmasında "Kürdistan bölgesinde askeri operasyonların gerçekleştirilmesinin asıl sebebi PKK'nin oradaki varlığıdır. Topraklarımızın özellikle Türkiye başta olmak üzere herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanılmasına prensip olarak karşıyız." diye konuştu. IBKY Başkanı, "Türkiye çok zor şartlarda bizlere yardım etti. Türkiye ve Kürdistan bölgesi arasında çok iyi kazanımlar elde edildi. PKK ya da herhangi bir silahlı örgütün komşularımıza sorun çıkarması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu meseledeki siyasetimiz daha önce de belliydi ve böyle de olmaya devam edecektir. (PKK) Bölgede 500'den fazla köyümüzün boşaltılmasına sebebiyet vermiştir ve büyük sorunlar çıkarmıştır. Kürdistan bölgesi olarak politikamız komşularımızla güzel ve iyi ilişkilere sahip olmaktır." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.