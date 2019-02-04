Nepal’de 'adet kulübesi'ne gönderilen kadın yaşamını yitirdi

Nepal’de adet dönemindeki kadınların evden uzaklaştırılmaları geleneği suç kapsamına alınmasına karşın kırsal kesimde sürüyor. Adet döneminde evden uzaklaştırılan genç bir kadın gönderildiği kulübede dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Nepal’de 2017 yılında yasaklanmasına karşın kırsal kesimlerde hâlâ devam eden adet gören kadınların evden uzaklaştırılması geleneği bir kadının yaşamını yitirmesine yol açtı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Doti bölgesinde 21 yaşındaki bir kadın, adet döneminde eve alınmayarak gönderildiği kulübede ısınmak için ateş yaktı. Parwati Bogati adlı kadın penceresi olmayan kulübede dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Bogati’nin cansız bedeninin kayınvalidesi tarafından bulunduğu bildirildi.

İki yıl önce suç kapsamına alınan ve Hinduizmle bağlantılı olan “Çopadi” adlı geleneğe göre yeni doğum yapan ve adet gören kadınların "uğursuzluk" getirdiğine inanılıyor ve bu durumdaki kadınlar evden uzaklaştırılarak ahırlarda ya da kulübelerde kalmaya zorlanıyor.